شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 28 أبريل الجاري حتى 2 مايو المُقبل، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من الخليج للتدريب، الأندلس العقارية، المتطورة، التموين، الجماعي، كهرباء السعودية، أسمنت الشرقية، هرفي للأغذية، ساكو، البنك السعودي الفرنسي، مكة للإنشاء، دلة الصحية، والتعمير، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من زجاج، البحري، صندوق دراية ريت، سابك، أسمنت السعودية، أسمنت الجنوبية، فتيحي، وباعظيم.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة الخليج للتدريب، اليوم الأحد، وذلك لبحث الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018، وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية بقطاع التعليم بالشركة.

وتبدأ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اليوم الأحد، صرف الأرباح النقدية المستحقة عن العام المالي 2018 بقيمة 590.625 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتى تمثل 15% من القيمة الاسمية.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة الأندلس العقارية، اليوم الأحد، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام 2018، بقيمة 70 مليون ريال، علماً بأن الأرباح الموزعة منها 35 مليون ريال من الأرباح السنوية، و35 مليون ريال توزع من المكاسب المحققة من طرح ما نسبته 31.27% من الصندوق العقاري (الأهلي ريت 1).

وتبدأ شركة باعظيم التجارية، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن العام المالي 2018 بإجمالي يبلغ 15.187 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من رأس المال.

وستصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات المتطورة، يوم الإثنين، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن 2019. بالإضافة إلى التصديق على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن تسعة أشهر لعام 2018، والبالغة 12.5 مليون ريال بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الخطوط السعودية للتموين، يوم الإثنين، في تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن 2019.

وتصدق الجمعية العمومية للشركة السعودية للنقل الجماعي، يوم الإثنين، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2018.

وتنظر الجمعية العمومية للشركة السعودية للكهرباء، يوم الثلاثاء، في مُقترح صرف أرباح نقدية عن العام المالي 2018 بقيمة 749.3 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم، وبما نسبته 70% من القيمة الإسمية للأسهم.

وتبدأ مجموعة فتيحي القابضة، يوم الثلاثاء، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام المالي 2018 بإجمالي يبلغ 13.750 مليون ريال، بواقع 25 هللة للسهم، بما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصدق الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 64.5 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتبدأ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الثلاثاء، صرف الأرباح النقدية المستحقة عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة إجمالية مقدارها 6.6 مليارات ريال، علماً بأن التوزيع سيكون بواقع 2.2 ريال- بما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم.

وستصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، يوم الثلاثاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 36 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وستصوت الجمعية العمومية لشركة هرفي للأغذية، يوم الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 71.148 مليون ريال بما نسبته 11% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.1 ريال للسهم.

وتجتمع الجمعية العمومية للبنك السعودي الفرنسي، يوم الأربعاء، لبحث مقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 959.49 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 80 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 8% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبدأ صندوق دراية ريت، صرف الأرباح النقدية المستحقة عن الربع الأول من 2019 بقيمة 20.060 مليون ريال سعودي، اعتباراً من يوم الثلاثاء المُقبل.

وتصدق الجمعية العمومية لشركة مكة للإنشاء، يوم الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 1440/04/30هـ، بقيمة 329.632 مليون ريال، بواقع 2 ريال للسهم، بما نسبته 20% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام المالي 2018 بإجمالي يبلغ 140 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة دلة الصحية، يوم الأربعاء، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2019.

وتبدأ شركة الأسمنت السعودية، يوم الأربعاء، صرف الأرباح النقدية المستحقة عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 267.75 مليون ريال، بما نسبته 17.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.75 ريال للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الرياض للتعمير، يوم الخميس، في مقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من 2018 بقيمة 106.7 مليون ريال بما نسبته 8% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 80 هللة للسهم الواحد.

وستبحث الجمعية مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 33.33% من 1.333 مليار ريال إلى 1.777 مليار ريال، وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها.