شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 28 أبريل الجاري - 2 مايو 2019.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، فيوم غد الأحد يحل موعد أحقية توزيع الأرباح السنوية على مساهمي شركة دانة غاز ورأس الخيمة للدواجن والعلف والصقر للتأمين ودبي للاستثمار وإسمنت الخليج.

وفي ذات اليوم، تنعقد الجمعية العمومية لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمبلغ 10 مليون درهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% بمبلغ إجمالي 10 مليون درهم من رأس المال المدفوع عن العام الماضي.

وتجتمع الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة المقترح بشأن التعديلات في النظام الأساسي التي تخص سياسيات التوزيعات السنوية.

وينعقد مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي يوم الأحد أيضا الموافق 28 أبريل الجاري وذلك لمناقشة البيانات المالية للبنك للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 وما يستجد من أعمال.

وأما يوم الإثنين المقبل فيحل موعد أحقية التوزيعات السنوية على مساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة بسوق دبي والكويت الماليين.

وتناقش في ذات اليوم الجمعية العمومية لشركة واحة الزواية القابضة المدرجة بالسوق الثانية ببورصة أبوظبي المالية مقترح إصدار صكوك إسلامية، وتوزيع أرباح نقدية على دفعات بقيمة إجمالية 52 مليون درهم وبنسبة تقريبية 2.25%.

وفي ذات اليوم أيضا تنظر الجمعية العمومية لشركة داماك العقارية المدرجة بسوق دبي المالي في الحسابات المالية الختامية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Advertisements

ويتنعقد في ذات اليوم مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات المدرجة بسوق دبي المالي لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.

ويجتمع أيضا يوم الإثنين المقبل يعقد مجلس إدارة كل من بنك أبوظبي الأول وطيران أبوظبي اجتماعا لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 مارس 2019.

ويحل يوم الثلاثاء المقبل موعد أحقية التوزيعات السنوية على مساهمي شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض، والشارقة للإسمنت المدرجيين بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتنعقد في ذات اليوم الجمعية العمومية لشركة دريك آند سكل، وشركة ماركة المدرجين بسوق دبي المالي لاعتماد البيانات المالية السنوية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وفي ذات اليوم أيضا، يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين والبنك العربي المتحد ومجموعة أغذية لإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 و أمور أخرى.

ويوم الأربعاء القادم يحل موعد أحقية التوزيعات السنوية لشركة الجرافات البحرية وإعمار مولز وأجيليتي.

وفي ذات ايضا يناقش مجلس إدارة شركة دار التمويل وسيراميك رأس الخيمة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 و أمور أخرى.

كما يحل يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 موعد أحقية التوزيعات السنوية على مساهمي شركة إعمار العقارية، و الإسمنت الوطنية ، والخليج الإستثمارية.

ويجتمع مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير يوم الخميس المقبل وذلك للمراجعة والموافقة على البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2019.