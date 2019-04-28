شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 16.5% فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام، ومشتقاته 16.5% فى أول شهرين من العام الحالى إلى 399 مليون دينار (562 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2018، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته بلغت نحو 477.8 مليون دينار في نهاية فبراير 2018، يستورد الأردن أكثر من 95% من حاجاته من الطاقة.