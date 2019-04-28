شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كويتى: أسعار النفط الحالية عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل وزارة النفط الكويتية بالوكالة اليوم الأحد إن سوق النفط "في حالة توازن" وإن الأسعار الحالية عادلة. Advertisements وأبلغ الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح الصحفيين أن أسعار الخام الحالية البالغة نحو 74 دولارا للبرميل عادلة وأن الكويت ملتزمة بحصتها المتفق عليها طبقا لاتفاق خفض الإنتاج. وأضاف أن أسعار الخام تتلقى الدعم حاليا من التوترات الجيوسياسية في ليبيا وفنزويلا ونيجريا والعقوبات المفروضة على إيران وانخفاض في مخزونات المنتجات الأمريكية.

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