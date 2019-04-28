شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشيخ يشكر الرئيس على تجديد الثقة ويؤكد مواصلة العمل لرفع كفاءة الجهاز الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على تجديد ثقته، وتعيينه رئيسا للجهاز، مجددا العهد على مواصلة العمل لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة للقيام بدوره التنموى.

وقال الشيخ، فى بيان له ، إن الجهاز تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يعمل على تنفيذ المحور الرابع من رؤية مصر 2030 ، والذى يركز على أهمية كفاءة وشفافية المؤسسات، ويخطو خطوات فعالة فى سبيل تحقيق تطلعات وآمال الدولة والمواطن فى جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة، ويعلى من رضا المواطن من خلال تقديم خدمات متميزة ذات جودة .

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وشار إلى أنه ينفذ أيضا استراتيجية الإصلاح الإدارى، بمحاورها الخمسة الرئيسية، وهى "التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة من الجهات الإدارية المختلفة" ، لضمان جودة الخدمات المقدمه للمواطن .

وأضاف أن الجهاز يواصل عمله فى إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإدارى ، وكافة الشئون الوظيفية وفقا لقانون الخدمة المدنية ، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة ، ومراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية لكافة الجهات الحكومية ،إلى جانب أعمال تخطيط القوى العاملة المتعلقة بالفائض والعجز فى القوى البشرية فى الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وترتيب وتقييم الوظائف على مستوى الجهاز الإدارى للدولة ، واعتماد مشروعات خطط التدريب للجهات المختلفة وكذلك الصرف على البرامج التدريبية .