الان تتابع الكويت: أسعار الخام الحالية البالغة نحو 74 دولارًا للبرميل عادلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:56 ص, 28 أبريل 2019 م التعليقات: 0 سوق النفط متوازنة حاليا الكويت- الخليج 365: أكد وكيل وزارة النفط الكويتية أن أسعار الخام الحالية البالغة نحو 74 دولارا للبرميل عادلة. وقال ان دولة الكويت ملتزمة بحصتها المتفق عليها طبقا لاتفاق خفض الإنتاج وأن سوق النفط متوازنة حاليا.

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