انخفاض أرباح “سابك” السعودية إلى 4ر3 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

انخفضت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” إلى 4ر3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة قدرها 38%، مقارنة بأرباح 5ر5 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

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وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

وتعد “سابك” أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط والرابعة عالميا.

وكانت شركة أرامكو “أكبر شركات النفط في العالم”،أعلنت الشهر الماضي، استحواذها على 70% من “سابك”، بقيمة 69 مليار دولار.