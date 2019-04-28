سعر الدولار اليوم الأحد 28 أبريل 2019 في البنوك

كتبت - رنا عبد الصادق استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.11 جنيه، ونحو 17.11 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 17.23 جنيه للبيع، و17.13 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني نحو 17.20 جنيه للبيع، و17.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 17.21 جنيه للبيع، و17.11 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم في البنوك سجل سعر...

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