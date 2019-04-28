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شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، لينجح باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، وذلك بعد تخلصه من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.63% بما يعادل 0.30 نقطة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع كبير في أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 13.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.10 ومستوى المقاومة 12.40 .
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