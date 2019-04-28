شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة عقارات الكويت (KRE) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.11% بما يعادل 0.80 نقطة ، ليهاجم مستوى المقاومة 73.40 ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 73.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 76.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 76.00 .