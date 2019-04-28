- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة عقارات الكويت (KRE) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.11% بما يعادل 0.80 نقطة ، ليهاجم مستوى المقاومة 73.40 ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 73.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 76.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 76.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر عقارات ك محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 28-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.