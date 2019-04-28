شكرا لقرائتكم خبر عن آن يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم آن ديجيتال (AAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -6.04% بما يعادل -0.90 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مصحوباً بارتفاع أحجام التداول .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 15.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 13.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 15.00 .