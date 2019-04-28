بنك الخليج يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 28-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الخليج (GBK) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 316.00 ، بشرط ثبات الدعم 300.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 300.00 ومستوى المقاومة 313.00 .

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