شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يقلص من خسائره – تحليل صباحي - 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مصرف الإنماء (1150) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 27.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويقلص من خسائره ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.54% بما يعادل -0.15 ريال ، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 28.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 29.22 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.85 ومستوى المقاومة 29.22 .