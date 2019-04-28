- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي - 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجزيرة (1020) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -0.18 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 17.08 ، ليستهدف مستوى المقاومة 18.08 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.32 ومستوى المقاومة 17.30 .
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي - 28-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.