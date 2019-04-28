شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي - 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجزيرة (1020) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -0.18 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 17.08 ، ليستهدف مستوى المقاومة 18.08 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.32 ومستوى المقاومة 17.30 .