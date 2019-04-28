شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستند لدعم محوري – تحليل صباحي – 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 18.31 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 23.82 إلى 14.90) ، ليحاول بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط وصول القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 18.31 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 19.36 كخطوة أولى لاستعادة تعافيه .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.94 ومستوى المقاومة 19.36 .