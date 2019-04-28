- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستند لدعم محوري – تحليل صباحي – 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 18.31 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 23.82 إلى 14.90) ، ليحاول بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط وصول القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 18.31 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 19.36 كخطوة أولى لاستعادة تعافيه .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.94 ومستوى المقاومة 19.36 .
كانت هذه تفاصيل خبر التصنيع يستند لدعم محوري – تحليل صباحي – 28-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.