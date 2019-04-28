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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 143 ريال، مخترقا هدفه السعري المتوقع عند 144 ريال، والذي يعد مستوى الدعم السابق، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 140 ثم 133 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 144 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 140.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 144.66 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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