شكرا لقرائتكم خبر عن سراميك رأس الخيمة (RAKCEC) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.71 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.82 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.65 درهم كمستوى اول ثم 1.50 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 1.83 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.66 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.74 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط