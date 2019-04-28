شكرا لقرائتكم قطر تسحب إجراءات حظر بيع المنتجات الإماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 22:44

قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد الدوحة في منظمة التجارة العالمية .



وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية أمس (الجمعة)، أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات، كما ألغت جزئياً التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إلى أن الإجراء القطري يأتي إقراراً بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي ومع ذلك.

Advertisements

وأوضحت إن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطاً كبيراً ولا يحل جميع القضايا في النزاع، لافتة إلى أن دولة الامارات طلبت الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.

واعتبر مدير ادارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات السفير عبدالله النقبي، أن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم «يعد تنازلاً واضحاً ونسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية».

وأضاف أن قطر اختارت منهج الشكاوي القانونية «ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته».