شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز مكاسبه – تحليل صباحي – 28-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 37.77 نقطة ، ليخرج بذلك عن صمته بتحركاته الضيقة من التداولات الجانبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9100.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9430.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9100.00 ومستوى المقاومة 9430.00 .

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