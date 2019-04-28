شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة العطارة: 20 % تراجعا فى أسعار ياميش رمضان وزيادة فى المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى توفيق نائب رئيس شعبة العطارة فى غرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الياميش فى الأسواق هذا العام بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 20 % بالأسواق، مع زيادة فى مخزون كافة الأنواع فى الأسواق.

وأضاف توفيق فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عددا كبيرا من أصناف الياميش تراجعت نتيجة انخفاض سعر الدولار أولا وزيادة معروض الأنواع المختلفة، وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض الأنواع، مشيرا إلى أن 80 % من الياميش مستورد والباقى إنتاج محلى.

وبشأن التراجع فى الأسعار، أعلن تراجع سعر الزبيب الإيرانى من 80 جنيها إلى 60 جنيها للكيلو، وجوز الهند انخفض من 50 جنيه العام الماضى إلى ما بين 35 إلى 40 جنيها هذا العام، لافتا إلى تراجع اللوز من 220 جنيها إلى 180 جنيها بتراجع كبير جدا.

وأوضح نائب رئيس شعبة العطارة، أن الفستق تراجع سعره من 320 جنيها إلى 280 جنيها للكيلو، والمشمشية انخفضت من 90 جنيه العام الماضى إلى 70 جنيها هذا العام، لافتا إلى أن لفة قمر الدين تتراوح أسعارها ما بين 10 إلى 60 جنيها، بعد أن كانت أسعارها تبدأ العام الماضى من 15 جنيها وتصل لـ80 جنيها.

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وذكر مجدى توفيق، أن كيلو عين الجمل يسجل 80 جنيها بعد أن كان 90 جنيها العام الماضى، والكركدية السودانى انخفض إلى 36 جنيها بعد أن كان 50 جنيها العام الماضى، والكركدية الأسوانى تراجع إلى 70 جنيها بعد أن كان 86 جنيها.

وعلى جانب آخر، أوضح توفيق، أن سعر كيلو السوبيا مستقر عند 40 جنيها للكيلو، وكذلك التمر هندى مستقر عند 36 جنيها للكيلو، لافتا إلى الإقبال على شراء أنواع "السوبيا والتمر والكركدية والدوم" إضافة إلى البلح الذى يبدأ سعره من 6 جنيهات للكيلو ويصل إلى 40 جنيها.

وقال مجدى توفيق، إن السوق حتى الآن لم يشهد رواجا فى المبيعات رغم التراجع الملحوظ فى أسعار كافة أنواع الياميش، مضيفا" نراهن على الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان حيث يزداد الطلب بصورة ملحوظة على الياميش".

وبشأن حجم الاستيراد لأنواع الياميش، أوضح أنه لا يوجد حصر لمنتجات الياميش المستوردة وتكلفتها لكنها مرتفعة بسبب استيراد أغلب أنواع الياميش من الخارج بشكل سنوى.