شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 16 مليار جنيه عائدات قناة السويس بالجنيه المصرى خلال 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الإيرادات التى حققتها قناة السويس، خلال الشهرين الأولين من العام الجارى مقومة بالجنيه المصرى، حيث أوضح التقرير الإحصائى، أن إجمالى تلك الإيرادات بلغ 16 مليار جنيه.

وذكر التقرير، والوارد ضمن النشرة المعلوماتية لشهر أبريل الجارى، أن إيرادات القناة فى يناير الماضى، بلغت ما يعادل 8.4 مليار جنيه، فيما بلغت فى فبراير التالى له، ما يعادل 7.6 مليار جنيه.

وفى سياق متصل أشار التقرير الإحصائى، إلى أعداد السفن العابرة خلال شهرى يناير وفبراير 2019، والتى بلغت 2869 سفينة، منها 827 ناقلة بترول، بإجمالى حمولة بلغ 184.8 مليون طن.

Advertisements

وأوضح التقرير، أن السفن عبرت القناة خلال شهر يناير الماضى، بلغ عددها 1516سفينة، منها 450 ناقلة بترولة بحمولة إجمالية 96.3 مليون طن، أما عدد السفن المارة فى شهر فبراير، فبلغ عددها 1353 سفينة، منها 377 ناقلة بترول، بحمولة إجمالية 88.5 مليون طن.

يذكر أن، النشرة المعلوماتية هى نشرة إحصائية شهرية، يصدرها جهاز الإحصاء وتتضمن عددا متنوعا من المؤشرات حول مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، وفقا لآخر الأرقام المتاحة.







