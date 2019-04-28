الان تتابع اليابان تستثمر 40 مليار دولار في مصانع سيارات أمريكية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 7:30 ص, 28 أبريل 2019 م التعليقات: 0 بتأكيدات من الرئيس الأمريكي واشنطن- الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أبلغه بأن اليابان تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مصانع سيارات جديدة في الولايات المتحدة.

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