(SRC) تقدم سيولة لـ"ساب" للتوسع في التمويل السكني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استراتيجية مع البنك السعودي البريطاني، تنص على شراء محافظ تمويل عقارية لأغراض سكنية، تقدم من خلالها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري سيولة نقدية بقيمة المحافظ التي تم شراؤها للبنك، تمكنه من النمو والتوسع في التمويل العقاري السكني من خلال إعادة تدوير السيولة الناتجة من عملية البيع، بغرض ضخ السيولة في سوق تمويل الإسكان السعودي.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تعد ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها الشركة مع البنوك المحلية ومقدمي الرهن العقاري المتخصصين في المملكة لشراء محافظ تمويل عقارية بقيمة 750 مليون ريال، حيث جرى توقيع اتفاقية الشراء بين كل من الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، والعضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني ديفيد ديو.

ويأتي الإعلان بعد أن استكملت الشركة إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال على 4 شرائح، في إطار برنامج «صكوك» البالغ قيمته 11 مليار ريال.

تمكين الممولين

Advertisements

»الاتفاقية تتضمن ضخ مزيد من السيولة لتمكين الممولين من التوسع في قطاع التمويل العقاري السكني، وتقليل الفجوة بين الأصول طويلة الأجل والالتزامات قصيرة الأجل، وبالتالي تقليل مخاطر التمويل السكني، مما سينعكس إيجابا على المواطن من خلال انخفاض تكلفة التمويل للتملك. إن دور الشركة يتمثل في ضمان تعزيز وجود سوق ثانوي للتمويل العقاري، نقدم فيه للمقرضين المزيد من التمويل والسيولة، بما يتيح النمو في قطاع التمويل الإسكاني السعودي من أجل زيادة معدلات ملكية المنازل بين المواطنين«.

فابريس سوسيني - الرئيس التنفيذي لـ(SRC)

حلول تمويلية

»الاتفاقية توفر الحلول التمويلية المناسبة للمقترضين، الأمر الذي سيزيد من قوة المنافسة بين البنوك ومؤسسات التمويل المتعددة، وسينعكس إيجابا لمصلحة العملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات التمويل السكني وتمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر، كما سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب، حيث إن الاتفاقية تتيح لـ»ساب« تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء«.

ديفيد ديو - العضو المنتدب لـ»ساب«