إدانة 5 مطاعم برفع وتثبيت الأسعار وتغريم ثلاثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت الهيئة العامة للمنافسة 5 مطاعم بمخالفة نظام المنافسة من خلال رفع وتثبيت الأسعار، فيما قررت فرض غرامة مالية على 3 منها بقيمة إجمالية 1.86 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس الأول إنه ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام هذه المنشآت بمخالفة الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الناصة على « يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة».

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وقالت الهيئة إن المنشآت المذكورة تظلمت آنفا من القرارات الصادرة بحقها من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت الأحكام من المحكمتين بدرجتيهما الابتدائية والاستئناف إلى تأييد قرارات اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة.

في سياق متصل، شهرت الهيئة عبر حسابها الرسمي في تويتر بثلاث شركات من بين الشركات الخمس التي أدانتها، وأوقعت عليها غرامات مالية متفاوتة بلغ إجماليها 1.86 مليون ريال.

5 مطاعم شعبية اتفقت على رفع وتثبيت الأسعار:

شركة الرومانسية المحدودة

شركة مطاعم الناضج

شركة مطاعم ومطابخ الركن المكي

مؤسسة مطبخ سحائب ديرتي

شركة مطاعم كامل ياسر الأخرس (المطبخ السعودي)