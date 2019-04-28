"عرض خاص" ليست دائما سعرا مخفضا ولا تعدها "التجارة" غشا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

عبارة «عرض خاص» ليست بالضرورة تعني أن سعر المنتج مخفض، بحسب وزارة التجارة والاستثمار، حيث لا تعدها مخالفة وغشا تجاريا طالما لا يوجد سعر المنتج قبل وبعد التخفيض.

«مكة» التقت أحد مفتشي وزارة التجارة والاستثمار خلال وقوفه على أحد المتاجر الكبرى بمحافظة جدة إثر تلقي بلاغ بوجود لافتات مدون فيها «عرض خاص» على عدد من المنتجات دون تحديد أسعار معينة، حيث أكد أن ذلك لا يعد مخالفة إلا في حالة وجود سعرين للمنتج قبل وبعد التخفيض. وأوضح أن اللافتات الدعائية داخل المتاجر، والمتعلقة بالعروض الخاصة التي لا تحمل أسعارا محددة، لا تعد مخالفة أو غشا تجاريا يعاقب عليه النظام، طالما أن السعر المكتوب على المنتج مطابق للفاتورة التي يصدرها الكاشير.

التجهيز لرمضان

مسؤول في المتجر ذكر للصحيفة أن هذه اللافتة لتحديد منطقة العروض، مبينا أن العمال بالمتجر يضعون منتجات ستشهد عروضا خاصة قبيل دخول رمضان.

وببيان أن هذا يوهم المستهلك بأن المنتجات مخفضة، خاصة أنها في منطقة العروض المحددة من قبل المتجر، أشار المسؤول إلى أن المنتجات التي وضعت تحت لافتة العروض الخاصة حاليا ليست مخفضة، ولكن وخلال أيام ستكون بسعر منافس، و»لا يعني ذلك مخالفتنا لأنظمة التجارة».

حالات تحايل

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وأوضح الخبير والمراقب السابق في وزارة التجارة والاستثمار محمد العتيبي لـ «مكة» أن هناك حالات يكون فيها تحايل من قبل أصحاب تلك المتاجر، ولكن هنا تأتي ثقافة المستهلك في المرحلة الأولى بالتأكد من ذلك وعدم الانصياع لأي عروض ما لم يتم التأكد منها وإبلاغ التجارة حال وجود أي ملاحظة حول تلك العروض.

استقطاب الزبائن

وأضاف العتيبي أن مراقبي التجارة يجرون وبشكل دائم جولات ميدانية، خاصة قبل دخول موسم رمضان حيث تتنافس المتاجر الصغيرة والكبيرة في جذب المستهلك للتمكن من بيع أكبر حصة، حتى إن بعضها يعرض منتجات بسعر أقل من التكلفة من أجل استقطاب الزبائن للتسوق داخل المتجر وشراء منتجات أخرى تعوضهم الأسعار المخفضة ورفع حصة التنافس مع الآخرين، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية.

وأوضح أن الوزارة نفذت العام الماضي حملة تفتيشية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة للتحقق من صحة العروض الترويجية والتخفيضات والمسابقات الرمضانية حماية وحفظا لحقوق المستهلكين، حيث أسفرت نتائج الحملة عن تفتيش أكثر من 5 آلاف منشأة تجارية، وضبط نحو 90 منشأة مخالفة أجرت تخفيضات تجارية مضللة للمستهلكين.

ليست مخفضة

وكانت «مكة» تجولت داخل المتجر، حيث أفاد مقدم البلاغ بأنه «وللأسف فقد وضعت لوحة كبيرة مكتوب بها عروض خاصة فوق عدد من المنتجات الغذائية، وتم حملها لمنطقة المحاسبة، وبعد السؤال عن سعرها تبين أنها غير مخفضة، ورغم ذلك فإن هناك من اشترى من هذه المنتجات ثقة منه بأن السعر خاص ويحمل أسعارا منافسة ومخفضة مقارنة بسعرها خارج المتجر».

تشديد الرقابة

وشددت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية من خلال الفرق التفتيشية على مراقبة العروض التسويقية التي تعلن عنها الأسواق والمحال التجارية، لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كل الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين، داعية جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم «1900»، أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري» على مدار اليوم.