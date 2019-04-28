شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة: استقرار سعر الذهب فى الأسواق وعيار 21 بـ615 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب فى مصر تشهد استقرار ملحوظ اليوم الأحد، قياسا على ختام تعاملات أمس السبت، مشيرا إلى أن الذهب عيار 21 يسجل اليوم 615 جنيها للجرام.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عيار 18 يسجل اليوم 527.25 جنيه للجرام وعيار 24 يسجل اليوم 702.75 جنيه للجرم، مشيرا إلى أن الجنيه الذهب والذى يزن 8 جرامات سجل سعره اليوم 4920 جنيها فيما تستقر أوقية الذهب عند 1286 دولارا.

وكانت أسعار الذهب صعدت عالميا بنسبة 0.81 % حيث صعدت الأوقية من 1278 دولار إلى 1286 دولارا على مدار اليومين الماضيين، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.