تعرف على تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة فى 7 معلومات خلال الربع الأول بـ2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق مستهدفات الربع الأول من 2019، وفى الفيديو التالى نكشف بالأرقام تمويلات الجهاز التى قدمها فى 3 أشهر وكذلك القروض الأجنبية المرتقب تحصيلها. -الجهاز ضخ قرابة 1.5 مليار جنيه بالربع الأول من 2019. -جهاز المشروعات وجه 820 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر. -خدمة 56 ألف عميل منهم 48 % للسيدات بالتمويل المتناهى. Advertisements -الجهاز يبرم اتفاق قرض من البنك الدولى بـ 200 مليون دولار أول مايو. -50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعات المرأة. -توقيع عقد مع بنك تنمية الصادرات بـ 40 مليون جنيه. -الجهاز يتوسع فى تمويلاته هذا العام ويقترب من إعلانه استراتيجية القطاع.

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