استراتيجية دبي ساهمت في تعزيز حصتها من سوق السفر العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن الاستراتيجية السياحية 2022-2025، أثبتت نجاحها خلال العام الماضي في تحقيق الثبات المطلوب في قطاع السياحة في دبي وذلك بما حققته من نتائج إيجابية مع اكتشاف آفاق جديدة ساهمت في زيادة حصة دبي من سوق السفر العالمي.

وقال عصام كاظم في حوار مع ”الخليج 365” تزامناً مع انطلاق سوق السفر العربي لعام 2019:إن «دبي للسياحة» تحرص على التنسيق والتعاون مع شركائها سواء من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو شركات القطاع الخاص، لتوفير تجربة سياحية مميزة تلائم احتياجات مسافري الترانزيت وتفي بتوقعاتهم، وبالتالي مساعدتنا على تعزيز نمو قطاع السياحة في الإمارة بشكل عام. ونتوقع استقطاب شريحة مهمة من الزوار لهذه الفئة من المسافرين. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

ما هي خططكم الترويجية للعام 2019 ؟ وكيف تعتزمون تعزيز مستويات نمو أعداد الزوّار إلى دبي خلال العام الجاري؟

- تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اعتمدنا استراتيجية تتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بهدف تعزيز مستويات التفاعل في الأسواق مع ما تقدمه دبي من عروض ومقومات سياحية. وتأتي هذه الاستراتيجية من منطلق التزامنا الدائم بترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة لتكون في طليعة المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم وفق الاستراتيجية السياحية 2022-2025.

وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها خلال العام الماضي في تحقيق الثبات المطلوب في قطاع السياحة في دبي وذلك بما حققته من نتائج إيجابية مع اكتشاف آفاق جديدة ساهمت في زيادة حصتنا من سوق السفر العالمي. وذلك بالتوازي مع تعزيز جهودنا الرامية إلى استقطاب المزيد من الزوّار الدوليين سواء لأول مرّة أو ممّن يكرّرون زياراتهم إلى دبي، وكذلك نشهد تحقيق نتائج ملحوظة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، والإجراءات الحكومية الميسرة، والحملات الترويجية المبتكرة، وشراكات الأعمال طويلة الأجل والدعم الكبير من قبل شركائنا في القطاعين العام والخاص.

ومع نهاية العام الماضي استهدفنا السوق الياباني بشكل شامل، عبر توقيع اتفاقية في العاصمة طوكيو، مع شركة «إتش آي أس» المحدودة، وذلك ضمن جهود الدائرة لاستقطاب المزيد من الزوار اليابانيين.

وبالإضافة إلى الحملات الترويجية والاتفاقيات الاستراتيجية، يتم أيضاً بذل جهود على أرض الواقع لتنويع الخيارات السياحية التي تلبّي تطلّعات المزيد من شرائح الزوار، كان آخرها إعلان (دبي للسياحة) عن دعمها لمشروع مخيم الحياة البدوية في المرموم، وذلك لإتاحة المجال أمام زوار دبي للإطلاع على جانب من تراث وثقافة دولة الإمارات وعادات وتقاليد شعبها من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تجسد حياة البداوة الأصيلة والصحراء.

وبهدف زيادة أعداد زوار دبي سواء عبر تحفيز الزوار الجدد المحتملين أو تكرار الزيارة، يتم توعية شركاء قطاع السياحة على المستويين المحلي والدولي الذين نعتبرهم سفراءنا في القطاع، وذلك عبر أدوات مبتكرة، من بينها برنامجا «خبير دبي» و«نهج دبي».



الهند في المركز الأول



كيف ترون أداء قطاع السياحة في دبي خلال 2019 حتى الآن؟ وما توقعاتكم حتى نهاية العام؟

- حافظت الأسواق العشرة الرئيسية الأولى على أدائها منذ بداية العام الجاري، حيث حافظت الهند على مركزها الأول بأكثر من 386 ألف زائر لغاية شهر فبراير الماضي. وجاءت تلك النتائج مدعومة بمجموعة من العوامل المحفزة خصوصاً تعزيز التعاون المشترك مع شركاء القطاع في الهند ووسائل الإعلام المحلية هناك مثل «TOI»، والحملات الترويجية المخصصة، بالإضافة إلى الحملات الموسمية التي استهدفت شرائح محددة من الجمهور من كافة أرجاء الهند.

وعلى مستوى قطاع السياحة البحرية في دبي فمن المتوقع أن يحقق أداءً قوياً خلال موسم 2019/‏‏‏‏2018، باستقبال 725 ألف زائر عبر البحر. وانطلقت فعلياً خلال فصل الشتاء الماضي، سبع سفن سياحية تمثل ستة خطوط بحرية عالمية، لتنفيذ جولات في مياه الخليج العربي والهند انطلاقاً من دبي، بالإضافة إلى أكثر من 20 خطاً سياحياً بحرياً عالمياً يرسون في دبي، بما أتاح لضيوفهم خوض رحلات بحرية بداية من دبي أو انتهاءً بها. ويعتبر هذا الإنجاز دليلاً على قوة قطاع السياحة البحرية في دبي واستراتيجيته الهادفة إلى استقبال 1 مليون زائر عبر البحر بحلول موسم 2021/‏‏‏‏2020، وتقديم دبي كميناء للرسو ل 10 خطوط بحرية عالمية رائدة.

تنويع قاعدة الأسواق

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ما هي توقعاتكم لأداء القطاع السياحي في ظل العديد من المتغيرات الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي؟

- بينما نتطلع نحو المستقبل، فمن الأهمية أن نحافظ على المكتسبات التي حققها القطاع خلال الأعوام السابقة، وسنواصل نهجنا لتحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2025، عبر تنويع قاعدة أسواقنا الرئيسية لتسهيل نمو قطاع السياحة. ومن هذا المنطلق، تسعى (دبي للسياحة) إلى العمل عن كثب مع شركائها في قطاع السياحة لضمان تطور تنافسية هذا القطاع عالمياً، وحرصنا مع مطلع العام الجديد على تبسيط الإجراءات وتوفير حلول وأنظمة أكثر مرونة لدعم مجتمع الأعمال، خاصة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المكوّنات الأساسية للنمو المستدام للقطاع، حيث تعتبر السياحة من القطاعات المساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، لذا نلتزم بالمساهمة الفعالة في تعزيز النمو في نظامنا الاقتصادي، وإثراء ودعم عنصر التنوع فيه، وذلك عبر السماح لشركات السياحة والسفر ومنظّمي الرحلات ومزوّدي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون درهم، وذلك بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في الإمارة، حيث تقوم هذه المبادرة على تبسيط الإجراءات، وتساهم في توفير السيولة التي ستُضخ في اقتصاد دبي كما تعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والتشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات في منظومة الأعمال.



تأشيرات مسافري الترانزيت



كان لدائرة السياحة والتسويق التجاري عدد من المبادرات ضمن عمليات التحفيز، منها تأشيرات مسافري الترانزيت، كيف ساهم هذا الأمر في زيادة عدد زوار هذه الشريحة؟

- في ظل تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لأي من منافذ الدولة لعدد من الجنسيات، فإنّ شريحة كبيرة من مسافري الترانزيت مؤهلون اليوم لتجربة الخيارات المتعددة في دبي، خصوصاً المسافرين الذي يتمتّعون بجدول رحلات مرن.

ونحرص دائماً على التنسيق والتعاون مع شركائنا سواء من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو شركات القطاع الخاص، لتوفير تجربة سياحية مميزة تلائم احتياجات مسافري الترانزيت وتفي بتوقعاتهم، وبالتالي مساعدتنا على تعزيز نمو قطاع السياحة في الإمارة بشكل عام. ونتوقع استقطاب شريحة مهمة من الزوار لهذه الفئة من المسافرين.

تخفيض تكاليف التشغيل

هل هنالك توجّه من قبلكم لإعادة النظر في أي رسوم تفرضها الدائرة على القطاع السياحي والترفيهي؟

- بالإضافة إلى إجابتي السابقة حول مبادرة استرداد قيمة الضمانات البنكية، وضمن حزمة المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدبي في وقت سابق لتسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في دبي، أعلنا أيضاً مطلع العام الجاري عن إعفاء المنشآت الفندقية والشركات السياحية ومنظمي الفعاليات من الشرط الإلزامي المسبق والمتمثل في ضرورة الحصول على بطاقة مندوب علاقات عامة قبل القيام بأي إجراء يتعلق بالقطاع السياحي مثل التقدم بطلبات للحصول على تصاريح وموافقات لمجموعة من الأنشطة والخدمات المتعلقة بالسياحة والسفر، وهو من شأنه أن يساهم في توفير الوقت وتخفيض تكاليف التشغيل.

الحجز الإلكتروني



ترى بعض شركات السياحة في دبي أن هنالك منافسة غير عادلة مع مواقع الحجوزات الإلكترونية، مؤكدة على ضرورة فرض رسوم على هذه المنصات، ما هي وجهة نظركم بهذا الأمر؟

- نعمل دائماً في (دبي للسياحة) على تعزيز قدرات الشركاء من القطاع الخاص، آخذين بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه مختلف مكونات قطاع السياحة في دبي، ومن أجل ذلك أطلقنا مؤخراً منصّة «سوق المعالم الترفيهية» (B2B Attractions Marketplace الإلكترونية )والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المعالم السياحية والوجهات الترفيهية المحلية والشركات المتخصصة بالسياحة والسفر حول العالم، وتعمل هذه المبادرة بتقنية فريدة من نوعها ستساهم في تنشيط القطاع من خلال ربط عناصره بشبكة واسعة من قنوات التوزيع والبيع على مستوى العالم.

وتتيح منصة «سوق المعالم الترفيهية» إمكانية عرض الوجهات والتجارب الترفيهية المحلية أمام الشركات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم ومساعدتها على إدارة الحجوزات وعلاقات العملاء من خلال أدوات تتيح للوجهات السياحية والترفيهية إمكانية تطوير نظام تذاكر خاص بها ويحمل علامتها التجارية ما يساهم في تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. وتجمع منصة «سوق المعالم الترفيهية» بين التقنيات المبتكرة والحملات الترويجية الموجهة لوكالات السفر الإلكترونية وقنوات إعادة البيع مثل مواقع «إكسبيديا»، و«تريب أدفايزور» و «كلوك».

من جهة أخرى، فإننا نحرص دائماً على مواكبة أحدث التغيّرات والتطورات في منظومة السياحة والسفر العالمية، وتبني أفضل الممارسات لإتاحة المجال أمام كافة المشغلين للمساهمة الفعالة في تطوير هذا القطاع المهم والحيوي. كما نقوم كذلك بإيجاد الحلول المناسبة التي تتوافق مع طموحات وتوجهات حكومتنا الرشيدة.



المزيد من التقدّم



رداً على سؤال حول نظرة «دبي للسياحة» لتزايد الطاقة الاستيعابية للفنادق في دبي وتراجع أسعار الغرف قال عصام كاظم: استمر قطاع الضيافة في تحقيق المزيد من التقدّم على مستوى المعروض من خيارات الإقامة الفندقية بما يتوافق مع جميع احتياجات الزوار. وشهد قطاع الضيافة نمواً بنسبة 8% خلال عام 2018 بالمقارنة مع عام 2017، حيث وصلت أعداد الغرف والشقق الفندقية إلى 115,967 غرفة موزعة على 716 منشأة فندقية. وحيث إننا نخطو خطوات متسارعة لاستضافة الكثير من الزوار مع انطلاق اكسبو 2020، فإن المستثمرين قادرون على اتخاذ القرارات السليمة التي تمكنهم من الاستثمار في قطاع الضيافة والاستفادة من الطلب المتوقع خلال هذا الحدث العالمي المهم.