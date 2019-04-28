العالم يلتقي في عاصمة السياحة العربية اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تنطلق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2019، الذي يعد الحدث الأضخم في صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، في دبي، بحضور أبرز المتخصصين والخبراء في صناعة الضيافة والسفر والسياحة، من كافة أنحاء العالم.
وستكون النسخة السادسة والعشرون من المعرض جزءاً من أسبوع السفر العربي، ويواصل سوق السفر حضوره القوي بناءً على النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، حيث من المتوقع أن يستقبل نحو 2500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، كما سيرحب بنحو 40 ألف زائر من المتخصصين في صناعة الضيافة والسفر والسياحة، وسيشهد مشاركة ممثلين عن 150 دولة، و65 جناحاً وطنياً، وأكثر من 100 عارض جديد، يشاركون للمرة الأولى في الحدث، بمن فيهم معرض «إكسبو 2020 دبي».
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