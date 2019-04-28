«مجموعة بوسطن» تستعرض تنافسية التحول الرقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، جدول أعمالها لاكتشاف العوامل التي تُمكّن شركات الشرق الأوسط من تحديد القيمة، وإطلاق العنان لقدراتها، والريادة في عالم الثورة الرقمية. إذ عقدت المجموعة منتداها السنوي في فندق ومنتجع بولغاري في دبي، وشارك فيه الرؤساء التنفيذيون وكبار رجال الأعمال من جميع أنحاء المنطقة، وناقشوا الفرص المستقبلية التي توفرها الثورة القائمة، للانتقال بالقيمة إلى المستوى التالي.

واستضاف منتدى عام 2019 عدداً من المتحدثين والمحاورين على مستوى الشرق الأوسط والعالم، لتبادل معارفهم وخبراتهم ووجهات نظرهم حول الفرص الرقمية الرئيسية. وقد ألهمت الحوارات التي جرت خلال الفعاليات، العديد من الرؤساء التنفيذيين وكبار القادة في مجال الأعمال والمشاركين في المنتدى للتفكير في نماذج الأعمال الجديدة والمرنة، والتي ستمكّن المؤسسات من الاستفادة من إمكاناتها الرقمية الكاملة، وتحقيق النجاح في العقد الثاني من القرن الجاري.

وكان من بين المتحدثين ، فراز خالد الرئيس التنفيذي لشركة نون، وكسرى كابور الرئيس التنفيذي لمجموعة أمريكانا، وكريم بن كيران المدير الإداري لشركة فيرجن موبايل الإمارات العربية المتحدة، والمدير السابق لشركة جوجل ألمانيا، وهانز بول بوركنر رئيس مجلس إدارة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، وكارالي كلوز المدير العالمي لمزايا التكنولوجيا في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، وماهر مصري شريك إدارة المشروعات الرقمية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب. وحظي الجمهور بفرصة للتفاعل مع الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك الروبوت والموظف الافتراضي المشغَّل بالذكاء الاصطناعي.