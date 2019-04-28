60 رئيساً تنفيذياً يتقاضون 188.4 مليون درهم رواتب ومكافآت

أظهرت بيانات تقارير الشركات المدرجة في الأسواق أن 60 رئيساً تنفيذياً (أو مديراً عاماً) في 60 شركة مدرجة في سوق دبي وأبوظبي تقاضوا رواتب وبدلات ومكافآت عن عام 2018 بنحو 188.4 مليون درهم، أي ما يعادل 3.14 مليون درهم في المتوسط لكل رئيس تنفيذي، أو 12560 درهماً عن كل يوم عمل، (بافتراض 250 يوم عمل).

ووفقاً لبيانات الرواتب والمكافآت في تقارير الحوكمة الخاصة بالشركات، والتي تم الإعلان عنها حتى تاريخه، يصل إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة للرؤساء التنفيذيين والمديرين خلال عام 2018 إلى نحو 123.1 مليون درهم؛ وذلك لقاء مهامهم، فيما بلغ إجمالي المكافآت التي حصلوا عليها والحوافز المدفوعة أو المكافآت النقدية لعام 2018 أو التي تستحق مستقبلاً نحو 65.2 مليون درهم، ليصل إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها نحو 188.4 مليون درهم.

Advertisements

وتصدر قطاع الاتصالات، الشركات الأعلى؛ من حيث رواتب ومكافآت الرئيس التنفيذي؛ حيث بلغ إجمالي ما تقاضاه الرئيس التنفيذي في «اتصالات» نحو 20.14 مليون درهم، بعد أن بلغ راتبه نحو 3.64 مليون درهم، فيما بلغت المكافآت نحو 16.5 مليون درهم.

وجاءت «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بإجمالي مبلغ 16.04 مليون درهم تقاضاه الرئيس التنفيذي في الشركة، موزعة على راتب وبدلات بنحو 4.75 مليون درهم، ومكافآت بنحو 11.28 مليون درهم، والتي تتوزع على 2.63 مليون درهم، كمكافآت وحوافز و8.24 مليون درهم تحت بند مكافآت أخرى للعام 2018 أو تستحق مستقبلاً LTI، ومكافآت أخرى ب411 ألف درهم.

وجاءت «دبي للاستثمار» في المركز الثالث؛ حيث تقاضى العضو المنتدب وكبير المسؤولين في الشركة 9.93 مليون درهم، توزعت على راتب وبدلات بنحو 4.68 مليون درهم ومكافآت بنحو 5.25 مليون درهم، ثم جاءت «إعمار العقارية» في المركز الرابع، بإجمالي 9.68 مليون درهم للرئيس التنفيذي، منها راتب وبدلات بنحو 4.88 مليون درهم ومكافآت بنحو 4.8 مليون درهم، ثم حلت «أرابتك» في المركز الخامس بنحو 9.58 مليون درهم، منها 4.36 مليون درهم، كراتب للرئيس التنفيذي للمجموعة، ومكافآت بقيمة 5.22 مليون درهم.