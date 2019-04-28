ماسك يتوصل إلى اتفاق بشأن «نزاع التغريدة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إلى اتفاق في نزاعهما بسبب استخدام رئيس شركة «تيسلا» لموقع «تويتر»، وذلك وفقاً لوثائق القضية بالمحكمة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة قد طالبت في فبراير/‏شباط الماضي باتهام ماسك بازدراء الهيئة بسبب سلسلة من التغريدات التي قالت إنها انتهكت اتفاقاً أبرمه ماسك بعدم تقديم مزاعم مضللة بشأن شركته.

تنص اتفاقية التسوية على ألا ينشر ماسك بشكل أحادي مزيداً من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في أسهم «تيسلا»، بما في ذلك معلومات حول التمويل وأهداف الإنتاج وعمليات الاستحواذ والاندماج.

ويجب أن تحظى أي من هذه المعلومات من جانب ماسك على موافقة مسبقة من محام لديه الخبرة المناسبة. ولا يزال يتعين أن يحظى الاتفاق بموافقة القاضية أليسون ناثان.

وكان النزاع قد بدأ في أغسطس/ آب الماضي عندما فاجأ ماسك المستثمرين بتغريدة قال فيها إنه يدرس تحويل «تيسلا» إلى شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم وأن لديه التمويل، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر سهم الشركة. وبعد أسبوعين، ألغى الخطة.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن ماسك كان يعلم أن هذه الصفقة غير مؤكدة ورفعت دعوى قضائية ضده. (د ب أ)