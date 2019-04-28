نصيحة مجرّب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

استعن بالخبراء

هناك الكثير من المفاتيح الاستثمارية التي ينبغي على مَن يرغب في الاستثمار أن يدرسها في مجال الاستثمار، لذا فهو ليس مضطراً لأن يقوم بذلك بمفرده، ويمكن أن يستعين بالخبراء والمستشارين الماليين المتخصصين لمساعدته على اتّخاذ القرار الاستثماري السليم.

Advertisements

ابدأ مبكراً قدر الإمكان

إذا اكتفيت بانتظار اللحظة المناسبة ستفوت عليك الكثير من الفرص. ابدأ مبكراً تصل لنتائج أفضل.. وكلما بدأت مبكراً كلما كانت فرصك لبلوغ النجاح المالي كبيرة. وحتى إذا لم يكن يتوفر لديك المال الكافي، فإن الانطلاق مبكراً، ولو باستثمار جزء صغير من دخلك، قد يمكنك من الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق عوائد مالية مجزية في المستقبل القريب.

التقبل

تقبل الآخرين بعيوبهم وميزاتهم والتعاون معهم على هذا الأساس، يعني أنّك شخص متصالح جداً مع نفسك ومتفهم أنّه لا يوجد شخص كامل الصفات، لذا تتعامل مع الجميع بهذه الأفكار التي تستوعب الجميع.