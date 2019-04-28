«مالية الشارقة» تعرض مشاريع الإمارة في إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



اختتمت دائرة المالية المركزية في الشارقة، مؤخراً، زيارتها إلى إيطاليا، والتي نظمتها شركة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE SIMEST)، التابعة ل(CDPGroup)، بهدف مطابقة الأعمال بين الجهات الحكومية في الإمارة وعدد من الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات متعددة مثل البنية التحتية، ومعالجة المياه، والنفايات، والطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعرف إلى فرص ومجالات التعاو.

وشارك في هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام إلى جانب دائرة المالية المركزية ممثلون عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الأشغال العامة، وشركة الشارقة لإدارة الأصول.

وأتاحت الزيارة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة التعريف بأنشطتها ومشاريعها أمام ممثلي 50 شركة إيطالية من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية من قطاعات مختلفة ومتنوعة، خلال الاجتماعات التي عقدت في مقر شركة ائتمان الصادرات الإيطالية بالعاصمة روما وفي مدينة ميلانو، وذلك بهدف تطوير آفاق التعاون بين هذه الشركات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة .