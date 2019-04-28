خطة خمسية لتعزيز مكانة «أمان» وتقوية مركزها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وضعت شركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) خطة خمسية للفترة من 2019 حتى 2023 لتعزيز مكانة الشركة وتقوية مركزها المالي.وقال محمد بن عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجلس الإدارة، في كلمة للجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها في دبي، إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الايجابية لتحسين وضع الشركة، مشيراً إلى أنه على الرغم من تحقيق أرباح خلال عامي 2017 و2018 إلا أنها أقل من الطموحات، لكنها بداية الثبات نحو مستقبل أفضل للشركة بإذن الله لتعود بالمنفعة على مساهمي الشركة وحملة الوثائق.

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وانتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة أمان للتأمين أعضاء مجلس إدارتها الجديد للسنوات الثلاث المقبلة، وهم: محمد بن عمير بن يوسف المهيري، والدكتور محمد علي خميس الحوسني، وناصر فلاح القحطاني، وعبد الرحمن أحمد سنان، ومبارك الشامسي.

وأقرت العمومية مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام 2018 وترحيلها للسنوات القادمة، سواء لحملة الوثائق أو حملة الأسهم.

وأضاف المهيري أن مجلس إدارة شركة أمان للتأمين واصل جهوده الرامية لتحسين الوضع العام للشركة، والاستمرارية في متابعة تنفيذ خطط الشركة، حيث تم التخلص من أغلب الاستثمارات عديمة الفائدة. وأوضح أن مجلس الإدارة عمل كذلك على تعديل نسب تملك الأجانب إلى 49% بناء على طلب المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد العام الماضي، ويتم حالياً العمل حول حلول الملاءة المالية للشركة.