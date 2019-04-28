شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يطلب بيانات شهرية وسنوية للتحويلات إلى الخارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة في الدولة وشركات الصرافة تحديد عملائها لكميات الأموال التي يقومون بتحويلها شهرياً وسنوياً، مؤكداً في تعميم للجهات المالية والمصرفية، ضرورة تعبئة المعلومات الجديدة في ملفات العملاء الموجودة لديهم، وتزويده بها.

يأتي الإجراء الجديد في سياق ضبط ومراقبة عمليات تحويل الأموال من وإلى الدولة ضمن خطط المركزي؛ لمواجهة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، فقد سجل صافي حساب التحويلات تدفقاً للخارج بلغ 166 مليار درهم عام 2018 بزيادة 14.7 مليار درهم مقارنة مع 2017؛ حيث زادت التحويلات الخاصة ب 11.4 مليار درهم، في حين ارتفعت التحويلات العامة بشكل طفيف بمقدار 3.3 مليار درهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المركزي» يطلب بيانات شهرية وسنوية للتحويلات إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.