«غرفة الشارقة» تبحث الشراكة مع «أستراليا الغربية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها مؤخراً سبل تعزيز التعاون الثنائي بين قطاعي الأعمال في الشارقة وولاية أستراليا الغربية، وتطوير الشراكات الاقتصادية المشتركة وذلك خلال استقبال الغرفة مؤخراً لوفد أسترالي رفيع المستوى برئاسة بيتر واتسون، رئيس الجمعية التشريعية في البرلمان الأسترالي يرافقه عدد من نواب البرلمان ومدير تطوير الأعمال في المكتب التجاري لولاية أستراليا الغربية في دبي.

واستعرض عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور محمد أحمد أمين، مدير عام الغرفة بالوكالة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الإعلام في الغرفة، وعمر علي صالح، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، المزايا والإمكانات التي تتمتع بها إمارة الشارقة كشريك استراتيجي اقتصادي لولاية أستراليا الغربية.

وتحدث العويس عن الجهود التي تبذلها «غرفة الشارقة» في دعم المسيرة التنموية للإمارة، معتبراً أن الغرفة تعتبر ممثلاً موثوقاً للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وقد لعبت دوراً فعالاً في استقطاب الاستثمارات الخارجية عبر التعريف ببيئة الأعمال وإمكاناتها الكبيرة، مبدياً الاستعداد لتوفير كل الدعم للشركات الأسترالية، ومساعدتها على الوصول إلى أسواق واعدة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط من خلال إمارة الشارقة.

و أشار بيتر واتسون رئيس الجمعية التشريعية في البرلمان الأسترالي إلى أن زيارته إلى إمارة الشارقة تأتي في سياق جولة في المنطقة بهدف توطيد العلاقات المشتركة، وتعزيز الروابط الاقتصادية، مثنياً على النهضة الحضارية والعمرانية والتنموية التي لمسها في دولة الإمارات، والإنجازات التي حققتها وجعلت منها لاعباً أساسياً في اقتصاد المنطقة والعالم، مبدياً الرغبة في تأسيس شراكات بين الجانبين بقطاعات حيوية ذات اهتمام المشترك.