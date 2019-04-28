ملخص الخبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خلال الربع الأول من عام 2019 بلغت 3.15 مليار دولار، مقارنةً ب 2.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الصادرات إلى الدول العربية 11.5 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. في حين تم تصدير 650.23 ألف طن.

**في إطار تشجيع الموظفين على المشاركة في العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، نفذ فريق فرسان الخير في دائرة المالية عجمان بالتعاون مدرسة منار الايمان الخيرية، مبادرة «حقيبتي» التي تأتي بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثالث.

**احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، قسم الملكية الفكرية باليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2019 بالمبنى الرئيسي للجمارك بمدينة «مصدر»، وذلك بحضور ومشاركة العديد من الشركاء من القطاع الخاص العاملين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة الغش والتقليد.

**في إطار التعاون المشترك بين «مواصفات»، وهيئة الوقاية والسلامة التابعة لحكومة الشارقة، نفذت إدارة الاعتماد الوطني، في «مواصفات»، بالمدينة الجامعية في إمارة الشارقة، برنامجاً تدريبياً لموظفي هيئة الوقاية والسلامة، حول متطلبات اعتماد جهات التفتيش وفقاً للمواصفة الدولية ISO/‏IEC 17020:2012.