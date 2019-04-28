شكرا لقرائتكم خبر عن 860 مليوناً مشتريات حكومية من أعضاء «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، أن عقود المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع قد بلغت 860 مليون درهم في العام 2018، وتعكس هذه القيمة من المشتريات دور المؤسسة في تفعيل مكانة رواد الأعمال الإماراتيين في السوق المحلي، من خلال مد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات التي من شأنها أن تكون مساهمة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الاقتصادية بإمارة دبي.
ويعتبر برنامج المشتريات الحكومية من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص 20% من مناقصات هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي للشركات الوطنية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد، كتأكيد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورها في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وأثنى سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي» على النتائج المحققة، التي تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في طرح المبادرات الداعمة لأعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن مختلف الجهات تتسابق لترك علامة فارقة وبصمة واضحة في تعزيز نمو المشاريع الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع. وقال القمزي: «في البداية يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود، وعلى قراراتها المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الإماراتيين الذين يتطلعون دائما إلى تقديم أقصى ما لديهم من الحلول والخدمات المتميزة التي تواكب تطلعات الجهات الحكومية والخاصة، وتتنافس مع مختلف الشركات العالمية في سوق العمل». وأضاف القمزي: «أظهرت نتائج البرنامج، تعاون ما لا يقل عن 59 جهة مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع على مختلف الفئات لتشمل الجهات الاتحادية والحكومية وشبه الحكومية وكذلك القطاع الخاص، الأمر يعكس مدى حرص مختلف الجهات على الإسهام في تنمية ريادة الأعمال، نحن فخورون بهذه الجهود المبذولة التي تُبين تلاحم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وندعو جميع الجهات المدرجة في برنامج المشتريات الحكومية إلى مواصلة تحفيز أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».
وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «حقق برنامج المشتريات الحكومية سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى يومنا الحالي، وذلك من خلال توفير العديد من الفرص للمشاريع الوطنية للتعاقد مع الجهات الداعمة، الأمر الذي ساهم في بث روح المنافسة بين الشركات الأعضاء ومثيلاتها من القطاع الخاص. وتعتبر الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص أبرز مفاتيح النجاح، التي عمل من خلالها أصحاب المشاريع الريادية على تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الجهات».
وأضاف الجناحي: «نحن فخورون بتواجد ما يزيد على 1500 شركة وطنية في إمارة دبي، مسجلة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، لتوفير احتياجات الجهات المدرجة ضمن موازنة حكومة دبي ومختلف الحكومات والجهات الخاصة، البالغ عددها 84 جهة ».
أبرز الداعمين
كانت في صدارة أبرز خمس جهات داعمة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لعام 2018، كل من: المرتبة الأولى هيئة الطرق والمواصلات بمشتريات 119,2 مليون درهم، تليها «تعاونية الاتحاد» 89,9 مليون درهم، و«مجموعة الإمارات» 89,2 مليون ومجموعة «الإمارات للتموين» 86 مليوناً، فبلدية دبي 85 مليوناً، وبلغ إجمالي تلك الجهات 469,3 مليون درهم (55% من الإجمالي).
وجاءت هيئة الصحة في المرتبة الثالثة على مستوى الجهات الحكومية بقيمة مشتريات 59,1 مليون درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي رابعة ب 22 مليون درهم، فيما تجاوزت مشتريات القيادة العامة لشرطة دبي 21,5 مليون درهم. واستحوذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على حصة الأسد ضمن الجهات الاتحادية ب 21,2 مليون درهم، وتبعتها وزارة التربية التعليم ب 14,6 مليون درهم، وثالثا برنامج الشيخ زايد للإسكان بعقود 7,2 مليون درهم. وحازت «دبي القابضة» على المرتبة الأولى كأفضل جهة شبه حكومية داعمة للبرنامج، بعقود بلغت 61,5 مليون درهم، تليها «اينوك» بمشتريات 27,2 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة دبي الجنوب ب 12,6 مليون درهم. وبين أفضل الجهات الخاصة الداعمة للبرنامج خلال 2018، سجلت إعمار العقارية 17,5 مليون درهم، و«أسواق» ب 12,6 مليون درهم.
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