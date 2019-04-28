«إس آند بي»: مالية الشارقة قوية و2% النمو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: وائل بدر الدين

ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P)التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/‏A -2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً للبيانات التي حصلت عليها ”الخليج 365”، وقالت الوكالة إن تثبيتها للتصنيف جاء بسبب وضع الشارقة المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر، مضيفة أنها تتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارة 2% بين العامين 2019 و2022، فضلاً عن أنها توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 استناداً إلى نمو أنشطة الأعمال في قطاعات العقارات والإنشاءات.

وقالت الوكالة إن نمو اقتصاد الشارقة يرتبط بشكل وثيق بنمو اقتصادي الإمارات الأكبرين أبوظبي ودبي، مشيرة إلى أن التصنيف الذي منحته لإمارة الشارقة جاء مدعوماً بكونها جزءاً من دولة الإمارات وانخفاض تعرض الدولة إجمالاً للمخاطر الخارجية، مؤكدة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كان له دور فعال جداً في تحقيق تلك الأهداف، مشيرة إلى أن سهولة تواصل المواطنين مع القيادة يعزز من الاستقرار المحلي.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يسجل الوضع المالي للشارقة تحسناً ملحوظاً خلال الأعوام المقبلة وأشارت إلى أن العائدات المالية الموحدة للحكومة ستسجل ارتفاعاً بفضل الارتفاع المتوقع في الدفعات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات التابعة للحكومة ومبيعات الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة إلى نصيبها من ضريبة القيمة المضافة.

رأس الخيمة تحقق فائضاً مالياً

ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز»، التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة رأس الخيمة، عند درجتي A/‏A-1 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت أن تواصل الإمارة تحقيق فائض مالي والإبقاء على مستوياتها المنخفضة من الدين العام.

وقالت الوكالة إن تثبيت تصنيف رأس الخيمة، يعكس توقعاتها بأن الأداء الاقتصادي في الإمارة سيشهد تحسناً تدريجياً حتى العام 2021، بدعم من نمو الطلب على المستوى الإقليمي والإنفاق الرأسمالي الكبير للإمارات الأخرى، فيما أكدت أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها تعكس توقعاتها بأن يسجل النمو في الإمارة ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن وضعها المالي سيظل قوياً حتى العام 2021.