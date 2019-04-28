«السفر العربي 2019..» سوق العطلات والرفاهية ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2019 الذي يعد الحدث الأضخم في صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط اليوم الأحد في دبي بحضور أبرز المتخصصين والخبراء في صناعة الضيافة والسفر والسياحة من كافة أنحاء العالم.

يركز المعرض الذي هو جزء من «أسبوع السفر العربي» الذي تم الإعلان عنه هذا العام والذي يضم تحت مظلته أربعة أحداث بارزة ويقام في مركز دبي التجاري العالمي على أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع السفر والضيافة، كما يتطرق إلى الإمكانات المتاحة التي تساهم في تحقيق النمو.

وستكون النسخة السادسة والعشرون من المعرض جزءاً من أسبوع السفر العربي الذي يضم معرض سوق السفر العربي 2019، وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، بالإضافة إلى منتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وإفريقيا وفعالية يوم المستهلك «هوليداي شوبر» المخصصة للمستهلكين في قطاع الضيافة والسفر والتي أقيمت أمس السبت.

ويواصل سوق السفر العربي حضوره القوي بناءً على النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، حيث من المتوقع أن يستقبل نحو 2,500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، كما سيرحب بنحو 40 ألف زائر من المتخصصين في صناعة الضيافة والسفر والسياحة، وسيشهد مشاركة ممثلين عن 150 دولة و65 جناحاً وطنياً وأكثر من 100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث الرائد بمن فيهم معرض إكسبو دبي 2020 وطيران ناس والوكالة الوطنية للسياحة في بيلاروسيا ولجنة موسكو للسياحة وهيئة الجبل الأسود للسياحة والمكتب الرسمي للسياحة في جنوب إفريقيا وهيئة السياحة في زيمبابوي.

وتمثل التقنيات المتطورة والابتكار المحور الرئيسي لفعاليات معرض سوق السفر العربي 2019 الذي يواصل أعماله حتى يوم الأربعاء 1 مايو، حيث سيتم التطرق إليها في كافة الجلسات والنقاشات والفعاليات التي ستدور في أروقة المعرض.

وعلى مدار أربعة أيامٍ متواصلة، سيناقش أبرز الخبراء والمتخصصين التحول الرقمي وأثره في قطاع السياحة والسفر، وظهور تقنيات مبتكرة من شأنها تغيير الطريقة التي تعمل بها صناعة الضيافة في المنطقة بشكلٍ جذري.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «ترتكز النقاشات والمحاور الرئيسية للمعرض هذا العام على الابتكار والتقنيات المتطورة، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن بعض هذه التقنيات مثل روبوتات الدردشة الذكية»تشات بوت»وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء ستحقق وفورات بمليارات الدولارات في هذه الصناعة مستقبلاً. لذا فإنه من الضروري للعارضين والمشاركين والمتخصصين مناقشة سبل الاستفادة منها وتسخيرها بما يحقق أهدافهم».

وسيحظى المشاركون على مدار أربعة أيام بفرصٍ حقيقية للتواصل مع شركاء جدد والاستفادة من البرامج والندوات الحوارية التي ستتطرق إلى مواضيع بارزة حول التطورات التي يشهدها قطاع الطيران ومستقبل صناعة السفر وتطوير قطاع السفر الفاخر، وكذلك الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين تجارب الزوار في الأحداث والفعاليات الكبرى القادمة على غرار معرض إكسبو دبي 2020.

الابتكار يقود تحولات جذرية في القطاع

يستضيف المسرح العالمي يوم الثلاثاء 30 إبريل عند الساعة 14:40 قمة الصناعة الفندقية الأولى من نوعها والتي ستشهد حضور مجموعة من أبرز الخبراء لمناقشة أحدث مشاريع البنية التحتية وفرص الاستثمار والابتكارات الرقمية التي تركز بالدرجة الأولى على تجارب الزوار، والتي ستشكل أبرز المتغيرات التي سيشهدها القطاع الفندقي في المنطقة في العقد المقبل.

ومن أبرز الأحداث الأخرى التي ستقام على المسرح العالمي، جلسة مخصصة للسياحة في السعودية وجلسة رئيسية يتحدث فيها تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، بالإضافة إلى القمة العالمية للسياحة الحلال التي ستقام للمرة الثالثة في المعرض، وسيتم التطرق فيها إلى أبرز الاتجاهات الحديثة في هذا القطاع والدور المتنامي الذي تلعبه التكنولوجيا المتطورة في تطوير الخدمات بما فيها خدمات العمرة.

ومن أبرز الأحداث والندوات المدرجة على جدول أعمال المعرض لهذا العام معرض تكنولوجيا السفر «ترافيل تِك» وجلسة المشترين والمؤثرين الرقميين وجوائز أفضل منصة عارضة وأكاديمية وكلاء السفر.



المنتدى السياحي العربي - الصيني



تقام على المسرح العالمي «جلوبال ستيج»، أولى الجلسات تحت عنوان «المنتدى السياحي العربي - الصيني» اليوم 28 إبريل من الساعة 15:30 حتى الساعة 17:30. وتأتي أهمية هذا المنتدى في ظل النمو الهائل الذي يشهده القطاع السياحي في الصين التي من المتوقع أن تستحوذ على نحو ربع السياحة العالمية بحلول عام 2030. وخلال الجلسة، سيناقش مجموعة من الخبراء أهمية هذا النمو للوجهات السياحية حول العالم وكيفية الاستفادة منه. كما سيتضمن المنتدى جلسة تواصل مدتها 30 دقيقة مع أكثر من 80 مشترياً صينياً.