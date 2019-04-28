إنجاز 70% من رؤية الشارقة السياحية 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: ممدوح صوان

كشف خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة أن الإمارة تحتضن 109 فنادق تساهم بمجملها في رفد السوق المحلية ب 10700 وحدة فندقية، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتنفيذ مشاريع طموحة من شأنها إضافة 4900 وحدة فندقية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قال المدفع في حوار مع ”الخليج 365” إن الهيئة تمضي قدماً في جهودها الحثيثة للترويج لإمارة الشارقة سياحياً وتجارياً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما يدفعنا إلى إطلاق مبادرات تنموية ومشاريع استراتيجية وتطوير برامج نوعية وتجارب سياحية مبتكرة لتعزيز التدفق السياحي إلى دولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، بما يتماشى و«رؤية الشارقة السياحية 2021»، التي وصلت نسبة تحقيقنا لها حوالي 70% حتى الآن، بما يعادل 7 ملايين زائر لإمارة الشارقة.

وأضاف المدفع أن الهيئة تتطلع إلى استهداف أسواق عالمية جديدة، تماشياً مع المبادرات السياحية والترويجية الرامية إلى ترجمة «رؤية الشارقة السياحية 2021» في زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021، مع التركيز على تلبية الاحتياجات السياحية للأسواق المصدّرة للسياح إلى الإمارة من كل من ألمانيا والهند وروسيا والصين والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بتطوير حملة ترويجية جديدة لجذب المزيد من الزوار من أسواق الدول الاسكندنافية وأوروبا الشمالية والشرق الأقصى، واضعين نصب أعيننا الاستمرار في إطلاق مشاريع وخطط واستراتيجيات ومبادرات نوعية استكمالاً للإنجازات المتلاحقة التي يحققها القطاع السياحي.



توطيد التعاون



وتتمحور جهود الهيئة أيضاً حول توطيد أطر التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول سياحية شاملة، مع تعزيز الوعي حول السبل المثلى لإيجاد قطاع سياحي مستدام من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية الدورية، كما تعمل الهيئة معهم وبشكلٍ متواصل على تطوير قدرات الإمارة السياحية وطرح المبادرات التنموية والمشاريع الترفيهية والترويجية والثقافية والرياضية وأيضاً ذات الصلة بالمغامرات وذلك لتحقيق الأهداف الجوهرية لهذه الرؤية الطموحة.

وعن طبيعة مشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في سوق السفر العربي أوضح المدفع أن الهيئة تحرص سنوياً على التواجد في المعرض باعتباره منصّة عالمية للتواصل مع الرواد وتعزيز التعاون مع كبرى شركات السياحة ووكالات السفر الدولية واستكشاف آفاق الدخول إلى أسواق جديدة وواعدة، تماشياً مع جهودنا المستمرة لتعزيز التدفق السياحي إلى الشارقة. وبالمقابل، يوفر الحدث فرصة مهمة بالنسبة لنا للتعرّف عن كثب الى أحدث الاتجاهات وأبرز التطورات المتسارعة ضمن قطاع السياحة والسفر محلياً ودولياً.

وتتميّز مشاركة الهيئة في الدورة الحالية بالتركيز على إبراز الهوية الثقافية المتفرّدة لإمارة الشارقة والتعريف بالتراث الحضاري الغني لدولة الإمارات، مع الترويج للمنتجات السياحة البيئية والأنشطة الخارجية والمنشآت الفندقية الجديدة. وسيحظى زوّار «سوق السفر العربي 2019» بتجربة الواقع الافتراضي للاطلاع على أروع الوجهات السياحية والتعرف الى المقوّمات المتفرّدة، وعلى رأسها الضيافة الأصيلة والهوية الثقافية العريقة للشارقة التي اختيرت مؤخراً «عاصمة عالمية للكتاب 2019» من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو). وكلنا ثقة بأنّ التواجد مجدداً في الحدث الدولي سيمثل إضافة مهمّة لمساعينا الرامية إلى تحديد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأسواق السياحية الأخرى.

Advertisements



حملات ترويجية

وأشار المدفع إلى حرص هيئة الإنماء على المشاركة في كبرى الفعاليات والمعارض العالمية انطلاقاً من التزامها بتعزيز جسور التواصل والتعاون مع الأسواق السياحية الحالية والجديدة، فضلاً عن تنظيم حملات ترويجية إلى مختلف دول العالم. وتعتبر شراكة الهيئة مع وكالات السفر الكبرى مهمة للغاية، لاسيّما فيما يتعلق بتسهيل وصول السيّاح والمسافرين إلى خدماتها، عوضاً عن كونها واجهة تعريفية مهمة في تزويد السيّاح بمعلومات حول الإمارة وأهم معالمها السياحية، ما يمكّننا من الوصول إلى شريحة أكبر من السياح حول العالم.

وشكّل العام 2018 محطة مهمة للهيئة شاركت خلاله في عدد من أبرز المعارض العالمية المعنية بقطاع السياحة والسفر، وفي مقدمتها «معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر» في العاصمة نيودلهي و«معرض بورصة الصين الدولي للسياحة والسفر» و«معرض بورصة برلين للسياحة الدولية»، إلى جانب «معرض بورصة موسكو للسياحة الدولية» و«معرض بورصة أوكرانيا للسياحة الدولية» و«معرض الرياض للسفر» و«معرض كازاخستان للسياحة والسفر» في مدينة ألماتي و«معرض سوق السفر العربي» في إمارة دبي، سعياً وراء تحقيق أهدافنا الطموحة.

ونوه المدفع بأن هناك العديد من المشاريع الرائدة التي تمثل إضافة هامة للارتقاء بمقوّمات القطاع السياحي بالشارقة، وعلى رأسها منطقة «قلب الشارقة» التي تعتبر وجهة متكاملة تجسد النبض الحقيقي للشارقة بعمارتها العريقة التي تعكس الموروث الحضاري والتاريخي الغني الذي يتمازج بتناغم مع روح الحداثة.



أسواق جديدة



ونجحت الهيئة خلال السنة الفائتة في الدخول للمرة الأولى إلى أسواق جديدة، وفي مقدمتها الأسواق الإندونيسية والماليزية والسنغافورية عبر الحملة الترويجية المشتركة مع «طيران الإمارات». وقمنا، خلال الحملات الترويجية، بالكشف عن عروض سياحية استثنائية في إمارة الشارقة مع التعريف بأبرز وجهات وعوامل الجذب السياحي لدينا. ووصل عدد النزلاء في فنادق الإمارة خلال العام 2018 إلى 1,738,543، فيما بلغت الإيرادات مجتمعة 633 مليون درهم. وتعتبر الجنسيات الخمس الأولى التي استقطبتها الإمارة عام 2018، هي الروسية وتتضمن «روسيا ورابطة الدول المستقلة والبلطيق» ب392,691 زائراً، والعمانية ووصل عددهم ل 145,413زائراً؛ والصينية 122,328 زائراً؛ والسعودية 117,074 زائراً؛ والهندية فبلغت 113,300 زائر.

633 مليوناً إيرادات الفنادق 2018



تواصل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة قيادة مسيرة نمو قطاع السياحة، مدفوعةً بإنجازات نوعية تحققت خلال العام 2018 الذي شهد تحسّناً ملموساً في إيرادات الفنادق وعدد الزوار والسيّاح في الإمارة. وتعتزم الهيئة، خلال المشاركة في «سوق السفر العربي 2019»، تسليط الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها الموجهة لتعزيز الوعي العالمي حول أبرز الوجهات السياحية الجاذبة على مدار العام في إمارة الشارقة.

ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بإمارة الشارقة في عام 2018 إلى 1,738,543 زائراً، حيث بلغ إجمالي إيراداتها مجتمعةً 633 مليون درهم. وشهدت الفنادق معدل إشغال يصل إلى 65% والشقق الفندقية 60%. وشهد عام 2018 ارتفاعاً في عدد السياح من روسيا ورابطة الدول المستقلة ومنطقة البلطيق بنسبة بلغت 41% وارتفعت حصتهم السوقية من 15% في عام 2017 إلى 23% في عام 2018، في حين ارتفع عدد السياح من إفريقيا بنسبة 4%، وبقيت الحصة السوقية للسياح من الصين 7%.