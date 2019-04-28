«غرفة رأس الخيمة» تبحث الفرص مع وفد أمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة «غرفة رأس الخيمة»، عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والولايات المتحدة التي تعد من أهم الشركاء التجاريين، حيث تحتل المرتبة الثالثة ضمن أهم الأسواق المصدرة لرأس الخيمة بحصة نسبية تبلغ 9%، مضيفاً أن التجارة البينية بين رأس الخيمة وأمريكا بلغت خلال العام الماضي ما يفوق 510 ملايين درهم.جاء ذلك خلال لقاء الأعمال الذي تم بمقر غرفة تجارة رأس الخيمة أمس الأول مع وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة فيليب فرين، القنصل العام بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بدبي، ووفد أعمال من الغرفة الأمريكية بدبي، وممثلو 50 مؤسسة حكومية وخاصة أمريكية ومحلية، واستعرض اللقاء آليات تطوير سبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد النعيمي أهمية اللقاء في ربط القطاع الخاص لدى الطرفين بما يساهم في دعم العلاقات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن اقتصاد رأس الخيمة يتميز بالتنوع نظرا لعدم اعتماده على النفط بالإضافة إلى توافر المقومات الطبيعية والمواد الخام التي يتم تصنيعها داخل وخارج الإمارة.وأشاد فيليب فرين، القنصل العام بالقنصلية العامة للولايات المتحدةفي دبي، بالتطور الذي شهدته رأس الخيمة في العشر سنوات الأخيرة والطفرة الاقتصادية التي تحدث في الإمارة، متطلعا إلى تنمية الشراكة الاقتصادية مع رأس الخيمة.وقدم فيليب فرين دعوة إلى غرفة رأس الخيمة ورجال الأعمال الإماراتيين للمشاركة في قمة «اختر أمريكا للاستثمار» والمزمع إقامتها في الفترة من 10 إلى 12 يونيو في واشنطن.