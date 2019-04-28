أكبر هبوط في 4 أسابيع الإسترليني يهوي إلى 1.2917 دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الجنيه الاسترليني أكبر هبوط أسبوعي في شهر متضرراً من تزايد القلق بشأن تعثر محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وساهم انتعاش الدولار هذا الشهر أمام سلة من العملات الرئيسية في تقليص جاذبية الاسترليني قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي الأسبوع القادم حيث من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة بدون تغيير.

وتراجعت العملة البريطانية حوالي 0.4% أمام العملة الخضراء لتنهي جلسة التداول يوم الجمعة، عند 1.2917 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ منتصف فبراير/شباط. وعلى مدار الأسبوع تراجع الاسترليني 0.6%، وهو أكبر هبوط في أربعة أسابيع.

وأمام العملة الأوروبية استقر الاسترليني عند 86.30 بنس لليورو.

واقترب اليورو، الجمعة، من أدنى مستوى في 22 شهراً، وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 98.101 بعد أن ارتفع إلى 98.322 الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ مايو/ أيار 2017.

وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1140 دولار. اليورو يحوم قرب أدنى مستوى في 22 شهراً

وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1140 دولار.

ولم يسجل الين تغيراً يذكر أمس عند 111.63 ين للدولار بعد أن تراجع 0.5% في تعاملات الأسواق الخارجية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7027 دولار أمريكي.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6647 دولار أمريكي.(رويترز)