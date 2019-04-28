كتبت - بسمة مشالي:
تصوير-علاء أحمد وبسمة مشالي:
مع اقتراب شهر رمضان، يتحول سوق الفوانيس إلى ماراثون بين تجاره، الذين يتبارون لتقديم الفوانيس بأنواعها المختلفة والزينة بجودة عالية وسعر زهيد، ورغم ارتفاع أسعار الفوانيس بشكل ملحوظ هذا العام، إلا أن بعض الأسر لا تزال حريصة على اقتنائهم مع الإكسسوارات المختلفة، لتزيين بها البيوت والشوارع.
ويقول بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال في غرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي" إن "فوانيس رمضان موسم 2019 صناعة مصرية بنسبة 100%، لأن الأسعار في البداية كانت مستقرة، لكن مع فرض رسوم...
كانت هذه تفاصيل خبر "زيادة 40 %".. تعرف على أسعار زينة وفوانيس رمضان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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