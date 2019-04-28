بالأسعار والصور| فرصة ذهبية من ’’كازيون ماركت‘‘.. تخفيضات هائلة بمناسبة شم النسيم ورمضان

كتب: ضياء السقا أعلنت سلسلة فروع كازيون ماركت، عن عروض وتخفيضات هائلة بمناسبة شم النسيم ورمضان. العروض تشمل سلع عذائية ومنظفات ومستحضرات تجميل وأدوات منزلية، ومستمرة حتى 29 إبريل الجاري، بجميع الفروع. وفيما يلي العروض: Advertisements كرتونه الخير بـ ٦٢.٥٠ مكوناتها: ٢ كيس ارز اكسترا (٩٠٠ جم)

٣ كيس مكرونه مكرونتو( ٣٥٠ جم)

١ كيس سكر الوليلي ( ١ كجم)

١ سمنه مرجانه ( ٣٥٠ جم)

١ زجاجه زيت خليط مرجانه ( ٧٥٠ مللي)

١ صلصه طماطم ناردينو ( ٢٨٠ جم) لمعرفة عناوين فروع كازيون: https://www.facebook.com/kazyonegypt/app/137541772984354/

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