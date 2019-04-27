شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. البنوك العاملة فى مصر إجازة اليوم بمناسبة عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، يومى الأحد والاثنين القادمين.

وأكد البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019.