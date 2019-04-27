شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تنفيذ مشاريع بـ 250 مليار دولار فى 40 دولة ضمن مبادرة الحزام والطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة «الحزام والطريق» تمد جسور التواصل بين نصف سكان العالم على أصعدة مختلفة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزية مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «مبادرة الحزام والطريق تغطي نصف سكان العالم، وتم تنفيذ مشاريع بأكثر من 250 مليار دولار في 40 دولة من بداية المبادرة حتى هذه اللحظة»، لافتا إلى أن مصطلح «الحزام والطريق»، يعني عدد كبير من الطرق البحرية والبرية والسككية والجوية، والربط الكهربائي والمعلوماتي.

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وأوضح أن انضمام إيطاليا للمبادرة جاء بعد انحسار دورها في طريق التجارة والنقل في الاتحاد الأوروبي، متابعا: «إيطاليا أول دولة تنضم للمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع».

وتقوم مبادرة الحزام والطريق، التى أطلقتها الصين عام 2013، على فكرة طريق الحرير التجاري فى القرن التاسع عشر والذي ربط الصين بالعالم، وتهدف إلى توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى عبر بلدان عديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا.