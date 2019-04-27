الان تتابع الرئيس الصيني: توقيع اتفاقات بأكثر من 64 مليار دولار بقمة الحزام والطريق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بكين - الخليج 365:
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، إنه تم توقيع اتفاقات تتجاوز قيمتها 64 مليار دولار خلال قمة مبادرة الحزام والطريق التي تختتم أعمالها في بكين اليوم.
وأوضح شي، في تصريحات خلال الجلسة الختامية للقمة، أن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة.
وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا.
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