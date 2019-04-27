شكرا لقرائتكم خبر عن قرار لوزير التجارة والصناعة بضم إحدى الشركات لقائمة الفحص الظاهرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بقيد إحدى الشركات الجديدة بالقائمة رقم 268 المرفقة فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلها طبقا لما هو ثابت بمستنداتها، والمنشأ لهذا الغرض بالهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر برقم 97 يوم 27 أبريل لسنة 2019 القرار رقم 302 لسنة 2019 بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار لوزير التجارة والصناعة بضم إحدى الشركات لقائمة الفحص الظاهرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.