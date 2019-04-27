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قرار لوزير التجارة والصناعة بضم إحدى الشركات لقائمة الفحص الظاهرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بقيد إحدى الشركات الجديدة بالقائمة رقم 268 المرفقة فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلها طبقا لما هو ثابت بمستنداتها، والمنشأ لهذا الغرض بالهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر برقم 97 يوم 27 أبريل لسنة 2019 القرار رقم 302 لسنة 2019 بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.

 

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